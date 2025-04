Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr-Abteilungen Honstetten, Reute und Eigeltingen werden zu Brand im Wald alarmiert

Am 1. April hatte ein Radfahrer an einem Feldweg im Wald bei Honstetten einen glimmenden Waldboden entdeckt und den Notruf gewählt. Dieser ging aufgrund der regionalen Einwahl bei der Leitstelle (ILS) Tuttlingen ein, die dann über die ILS des Landkreises Konstanz die örtlich zuständigen Einsatzkräfte alarmieren lies. Gegen 14.15 Uhr erfolgte die Alarmierung von 3 Feuerwehr Abteilungen aus Eigeltingen mit dem Stichwort "Brand im Wald". Die Fahrzeuge mit den Männern aus Honstetten und Reute konnten nach ihren Eintreffen sehr schnell die ca. 25 m2 große Fläche ablöschen. Hier hatte sich auch der geländegängige Unimog in dem unwegsamen Gelände als vorteilhaft erwiesen. Die nachrückende Einheit aus Eigeltingen musste dann nicht mehr aktiv werden. Es bestand aber die Gefahr der Ausdehnung auf Bäume und weitere Vegetation im Wald, insbesondere da zu diesem Zeitpunkt ein starker Wind herrschte, der das Feuer angefacht und durch den Wald getrieben hätte. Hier wäre dann insbesondere der Schlauchwagen mit 2000 Meter Schlauch und einer Pumpe (SW2000) gefordert gewesen, um Wasser über eine durch die Mannschaft zu legende lange Schlauchleitung an den Brandherd zu bringen. Es haben zwar alle Eigeltinger Abteilungen wasserführende Fahrzeuge mit gefüllten Tanks, diese sind aber je nach Wasserverbrauch in kurzer Zeit leer und Hydranten zum Nachfüllen stehen im Wald nicht zur Verfügung. Für weitere Informationen verweisen wir an die Polizei, die ebenfalls vor Ort war.

