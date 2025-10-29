Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruch in der Mainzer Oberstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstag kommt es gegen 12:00 Uhr in der Mainzer Oberstadt zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Der Vorfall ereignet sich in einem Wohngebiet zwischen der Drususstraße und Am Gautor.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses meldet der Polizei, dass zunächst mehrfach bei ihr geklingelt wird. Kurz darauf hört sie Geräusche an ihrer Wohnungstür, die darauf hindeuten, dass jemand versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Die Frau steht daraufhin auf und begibt sich zur Tür. Dabei nimmt sie noch Schritte im Treppenhaus wahr, sieht jedoch keine Person. An der Tür stellt sie anschließend deutliche Aufbruchspuren fest.

Die eingesetzten Polizeikräfte können vor Ort frische Hebelspuren an der Wohnungstür feststellen. Der oder die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter flüchten offenbar, bevor sie in die Wohnung eindringen können.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer am Dienstagmittag, insbesondere zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, in dem Bereich zwischen der Drususstraße und Am Gautor verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell