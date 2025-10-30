Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einsatz in Nackenheim: Unklare Verdachtslage klärt sich als Suizidandrohung unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Am gestrigen Abend kam es zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr in Nackenheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war die zunächst unklare Meldung einer möglichen Bedrohungslage.

Ausgangslage und Maßnahmen:

Gegen 20:00 Uhr ging bei der Polizei die Information ein, dass es sich möglicherweise um eine Bedrohungslage handele und eine Person mit einer Waffe unterwegs sei. Aufgrund dieser anfänglichen Annahme mobilisierte die Polizei umgehend zahlreiche Einsatzkräfte. Zur Sicherheit der Bevölkerung und zur schnellen Klärung der Sachlage wurden unter anderem die Ortseingänge von Nackenheim kontrolliert.

Ergebnis der Ermittlungen:

Die intensiven Ermittlungen und die Befragung von Zeugen ergaben, dass sich die ursprüngliche Verdachtslage anders darstellte. Es handelte sich nicht um eine Bedrohungslage für die Öffentlichkeit.

Vielmehr wurde festgestellt, dass eine Person in einer akuten psychischen Ausnahmesituation ihren Suizid androhte und dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Einsatzkräfte konnten die betroffene Person lokalisieren und in Obhut nehmen.

Fazit:

Der Einsatz endete gegen 22:30 Uhr. Die betroffene Person wurde zur weiteren Versorgung an entsprechende Stellen übergeben. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell