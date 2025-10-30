Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Firmengebäude eingebrochen und Gerätschaften gestohlen

Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.10.2025, 21:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 08:00 Uhr in ein Firmengebäude im Bereich Am Hahnenbusch in Nieder-Olm eingebrochen.

Die Täter durchtrennten zunächst einen Zaun und hebelten schließlich eine Tür auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand unter anderem Bargeld, Maschinen und Werkzeug.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

