PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Firmengebäude eingebrochen und Gerätschaften gestohlen

Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.10.2025, 21:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 08:00 Uhr in ein Firmengebäude im Bereich Am Hahnenbusch in Nieder-Olm eingebrochen.

Die Täter durchtrennten zunächst einen Zaun und hebelten schließlich eine Tür auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand unter anderem Bargeld, Maschinen und Werkzeug.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Firmenfahrzeug in Nieder-Olm aufgebrochen

    Nieder-Olm (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 28.10.2025, 17:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 06:00 Uhr in der Pariser Straße in Nieder-Olm einen am Fahrbahnrand geparkten Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter eine Heckscheibe ein und öffneten schließlich die Hecktür. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren