POL-HH: 251010-4. Zwei Festnahmen nach versuchtem Einfuhrschmuggel in Hamburg-Bahrenfeld

Tatzeit: 09.10.2025, 10:42 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Ottensener Straße

Ein 27-Jähriger hat am Donnerstagvormittag gemeinsam mit einem 24-Jährigen versucht, ein Paket mit rund zehn Kilogramm Marihuana von einem Paketshop abzuholen. Hierbei konnten sie von Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern der Polizei festgenommen werden.

Den bisherigen Erkenntnissen des Drogendezernats (LKA 62) zufolge, versuchte der 27-Jährige bereits am Mittwochabend ein Paket von einem Paketshop in Bahrenfeld abzuholen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde ihm die Herausgabe jedoch verweigert. Der Angestellten kam das Paket verdächtig vor, sodass sie daraufhin die Polizei alarmierte. In dem Versandstück konnten Beamtinnen und Beamte knapp zehn Kilogramm Marihuana feststellen und stellten dieses sicher.

Am Donnerstagvormittag erschien der 27-Jährige in Begleitung eines 24-Jährigen erneut in dem Paketshop und legte ein, augenscheinlich gefälschtes, ausländisches Ausweisdokument vor, um das Paket abholen zu können. Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Polizei nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Die Albaner wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier müssen sie sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

