Polizei Hamburg

POL-HH: 251010-1. Polizei ermittelt gegen 46-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes mit einer Schusswaffe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.10.2025, 19:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Kornbergstraße

Ein 46-Jähriger soll am Donnerstagabend nach einem Streit auf einen 52-Jährigen und einen 42-Jährigen mit einer Pistole geschossen haben. Der Tatverdächtige stellte sich wenig später selbst bei der Polizei.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge trafen die drei Männer im Stadtteil Wandsbek aufeinander, um Mietstreitigkeiten zu klären. Nachdem das Gespräch eskalierte, schoss der 46-Järige mit einer Pistole auf seine beiden Kontrahenten und verletzte diese an den Beinen. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrzeug.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Geschädigten vor Ort und transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Der Tatverdächtige stellte sich wenig später an einer Polizeidienststelle der Verkehrsdirektion selbst, wo er vorläufig festgenommen wurde.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen, welche mittlerweile durch die Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernommen wurden und andauern.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Bar.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell