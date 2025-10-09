PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251009-4. Weiterer "EncroChat"-/"SkyECC"-Ermittlungserfolg - Polizei vollstreckt Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: Jahre 2020 und 2021

Tatorte: Hamburger Stadtgebiet unter anderem

Die anhaltende Auswertung entschlüsselter Daten der Kryptodienste "EncroChat" und "SkyECC" sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten zu einem weiteren Ermittlungserfolg der Hamburger Strafverfolgungsbehörden.

Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts des Handels mit Amphetamin, Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen haben Einsatzkräfte gestern einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Stadtteil Langenhorn verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der Ermittlungsergebnisse zuvor gegen ihn beim Amtsgericht einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit über 130 Kilogramm Amphetamin und gut 10 Kilogramm Kokain sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.

Einsatzkräfte des Drogendezernats (LKA 62) und der Zielfahndung (LKA 23) durchsuchten daraufhin gestern Morgen mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Seevetal drei Wohnobjekte in den Stadtteilen Langenhorn und Poppenbüttel sowie im niedersächsischen Seevetal. Neben der Beschlagnahme potenzieller Beweismittel verhafteten sie den 39-Jährigen in seiner Langenhorner Wohnung und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt zu.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern weiterhin an.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

