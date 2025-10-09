PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251009-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

Hamburg (ots)

Zeit: Freitag, 10.10.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke

Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

An dem kommenden Wochenende werden planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren