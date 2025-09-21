Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall und Tierrettung

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 13:19 Uhr zu einer Tierrettung an der Straße Zur Windmühle gerufen. In einem Gebüsch am Fahrbahnrand hielt sich ein verletzter Uhu auf. Das verletzte Tier wurde durch die Einsatzkräfte eingefangen und anschließend an einen Experten einer Vogelstation in Hattingen übergeben.

Am Samstagabend ereignete sich gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße. Ein alleinbeteiligter BMW-Kombi kollidierte in einem Kurvenbereich mit der Leitplanke. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher, leuchtete den Bereich aus und sperrte die Unfallstelle ab. Anschließend wurde die Örtlichkeit von der Polizei übernommen.

