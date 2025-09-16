Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Sturmböen sorgen für Einsätze

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu insgesamt drei sturmbedingten Einsätzen alarmiert. Gegen 9:30 Uhr waren Einsatzkräfte am Kaninchenweg tätig. Dort stürzte ein Baum in eine 1-kV-Stromleitung. Der Energieversorger wurde zur Beurteilung hinzugerufen. Da die Leitung nicht beschädigt worden war, wurde der Baum in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof über einen Hubsteiger abgetragen.

Ab 10:45 Uhr wurde ein weiterer umgestürzter Baum beseitigt. Dieser lag auf der South-Kirkby-Straße und versperrte den dortigen Standstreifen und Teile der Fahrbahn. Die Feuerwehr setzte hier ebenfalls eine Motorsäge ein.

Gegen 19:30 Uhr erfolgte eine Alarmierung zur Alten Poststraße. Dort fiel ein Baum auf eine Garage und ein Wohnhaus. Da sich die Einsatzstelle jedoch auf dem Hattinger Stadtgebiet befand, wurde ebenso die Feuerwehr Hattingen nachgefordert. Beide Feuerwehren wurden unter der Hattinger Einsatzleiterin gemeinsam tätig.

