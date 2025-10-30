PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 47-Jähriger aus Mainz

Mainz (ots)

Seit, Donnerstag, 30.10.2025, wird eine in Mainz wohnende 47-Jährige Frau vermisst. Sie verließ in der Nacht zum Donnerstag zu unbekannter Uhrzeit ihre Wohnung. Zuletzt wurde die Vermisste in ihrer Wohnung in Mainz-Finthen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 47-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 47-Jährigen: 160 cm groß, schlank, mittellange braune Haare, Jeans, lange schwarze Jacke (eventuell Mantel), Wollmütze

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06131) 65-33312 an die Kriminalpolizei Mainz zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-a32d00395eecf0d81a192227a58e8f8c

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Taxirechnung nicht beglichen und Fahrer geschubst

    Mainz (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Mittwochabend, 29.10.2025, gegen kurz vor 0:00 Uhr zunächst in einem Taxi den Fahrpreis nicht bezahlt. Anschließend schubste einer der Männer den 48-jährigen Taxifahrer, wodurch sich dieser leicht verletzte. Die beiden Unbekannten stiegen im Bereich der Mewa-Arena in Mainz-Bretzenheim ein. Dort hatte zuvor ein Mainz 05-Heimspiel stattgefunden. Der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: In Firmengebäude eingebrochen und Gerätschaften gestohlen

    Nieder-Olm (ots) - Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.10.2025, 21:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 08:00 Uhr in ein Firmengebäude im Bereich Am Hahnenbusch in Nieder-Olm eingebrochen. Die Täter durchtrennten zunächst einen Zaun und hebelten schließlich eine Tür auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Gestohlen wurden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Firmenfahrzeug in Nieder-Olm aufgebrochen

    Nieder-Olm (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 28.10.2025, 17:30 Uhr und Mittwoch, 29.10.2025, 06:00 Uhr in der Pariser Straße in Nieder-Olm einen am Fahrbahnrand geparkten Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter eine Heckscheibe ein und öffneten schließlich die Hecktür. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem ...

    mehr
