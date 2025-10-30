Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 47-Jähriger aus Mainz

Mainz (ots)

Seit, Donnerstag, 30.10.2025, wird eine in Mainz wohnende 47-Jährige Frau vermisst. Sie verließ in der Nacht zum Donnerstag zu unbekannter Uhrzeit ihre Wohnung. Zuletzt wurde die Vermisste in ihrer Wohnung in Mainz-Finthen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 47-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 47-Jährigen: 160 cm groß, schlank, mittellange braune Haare, Jeans, lange schwarze Jacke (eventuell Mantel), Wollmütze

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06131) 65-33312 an die Kriminalpolizei Mainz zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-a32d00395eecf0d81a192227a58e8f8c

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell