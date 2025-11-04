Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruchschutzberatung

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher um über den Wintergarten in ein Haus an der Steinhausstraße einzubrechen. Sie hatten dazu in der Zeit zwischen Samstag (01.11.) 10:00 Uhr und Montag (03.11.) 17:00 Uhr offenbar eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Im Inneren hatten sie nach ersten Erkenntnissen genug Zeit um die Räume zu durchsuchen und vermutlich Schmuck zu entwenden. Ob sie zusätzliches Diebesgut erlangten ist Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14.

Opfer von Einbrüchen stellen sich im Anschluss oft die Frage "Wie kann ich mich noch besser schützen?" Hierzu geben die Experten des Einbruchschutzes entweder am Telefon oder bei einen Vororttermin gerne Tipps. Einbrecher mögen es nicht entdeckt zu werden, je länger es dauert in das Objekt zu gelangen, desto größer ist die Gefahr aufzufallen. Daher kontaktieren auch Sie die Polizei und vereinbaren einen Termin zur Einbruchschutzberatung.

Diesen Termin können sie unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbaren. Unter diesen Erreichbarkeiten nimmt die Polizei auch Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Beobachtungen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell