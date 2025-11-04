PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruchschutzberatung

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruchschutzberatung
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher um über den Wintergarten in ein Haus an der Steinhausstraße einzubrechen. Sie hatten dazu in der Zeit zwischen Samstag (01.11.) 10:00 Uhr und Montag (03.11.) 17:00 Uhr offenbar eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Im Inneren hatten sie nach ersten Erkenntnissen genug Zeit um die Räume zu durchsuchen und vermutlich Schmuck zu entwenden. Ob sie zusätzliches Diebesgut erlangten ist Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14.

Opfer von Einbrüchen stellen sich im Anschluss oft die Frage "Wie kann ich mich noch besser schützen?" Hierzu geben die Experten des Einbruchschutzes entweder am Telefon oder bei einen Vororttermin gerne Tipps. Einbrecher mögen es nicht entdeckt zu werden, je länger es dauert in das Objekt zu gelangen, desto größer ist die Gefahr aufzufallen. Daher kontaktieren auch Sie die Polizei und vereinbaren einen Termin zur Einbruchschutzberatung.

Diesen Termin können sie unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbaren. Unter diesen Erreichbarkeiten nimmt die Polizei auch Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Beobachtungen entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:45

    POL-NE: Hinweis aus Bevölkerung - Fahrrad aufgefunden und sichergestellt

    Dormagen (ots) - Bereits Ende September (27.09.) wurde das Fahrrad einer 17-jährigen Dormagenerin an der Knechtstedener Straße entwendet. Sie hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Das Kriminalkommissariat 25 übernahm die Ermittlungen. Im Zuge dieser, meldete sich etwa vier Wochen später ein aufmerksamer Bürger bei den Ermittlern und teilte mit, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:48

    POL-NE: Dormagenerin fährt Poller um

    Dormagen (ots) - Am Montag (03.11.) befuhr eine 34-jährige Dormagenerin gegen 7:15 Uhr mit ihrem Pkw die Düsseldorfer Straße in Dormagen. An der dortigen Tankstelle beabsichtigte sie, auf das Gelände zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dormagenerin dabei gegen einen Poller und beschädigte diesen. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt aufkam, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser verlief ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:14

    POL-NE: Betrüger schädigen Dormagener um vierstelligen Betrag

    Dormagen (ots) - Am Montagnachmittag (03.11.) haben Trickbetrüger einen 67 Jahre alten Mann aus Dormagen getäuscht und einen vierstelligen Betrag von seinem Konto erbeutet. Die Täter nutzten eine Telefonbetrugsmasche. Sie bauten Druck auf, um ihr Opfer zur Preisgabe seiner Kontodaten zu bewegen. Der Dormagener erhielt zunächst eine Kurznachricht auf sein Mobiltelefon mit der Bitte, seine Bank unter einer angegebenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren