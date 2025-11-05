Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand am Hafen: Polizei sucht nach der Ursache

Neuss (ots)

Am Dienstag, 4. November, kurz vor 10 Uhr, ist an der Industriestraße im Neusser Hafen ein Feuer ausgebrochen.

Der Brandherd befand sich in einem Industriebetrieb. Alle Personen konnten sich in Sicherheit bringen, eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, die Nacharbeiten dauerten bis in den frühen Abend.

Während dieser Zeit wurde die Straße an der Brandstelle gesperrt.

Durch den dadurch beeinträchtigten Industrieverkehr im Hafenviertel kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Nahbereich.

Das Kriminalkommissariat 11 hat nun die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Bislang deutet nichts auf vorsätzliches Handeln hin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell