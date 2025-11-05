Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus fordert zwei Verletzte

Neuss (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus am Dienstag (04.11.) im Kreuzungsbereich der Straßen Hamtorplatz und Hamtorwall wurden gegen 15:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt.

Eine 28-jährige Frau aus Mönchengladbach befuhr die Straße Hamtorplatz und beabsichtigte, an der Kreuzung ihre Fahrt über diese hinweg in Richtung Hamtorstraße fortzusetzen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Promenadenstraße fahrenden Linienbusses. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Fahrer des Busses, ein 41-jähriger Neusser, wurde durch den Aufprall ebenso verletzt, wie die Pkw-Fahrerin. Beide Personen wurden zur medizinischen Behandlung durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt und konnten diese nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung teilweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und dessen Ursache übernommen.

