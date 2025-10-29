Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht 1400 Euro Geldstrafe bei Grevener ein

Greven (ots)

Eine nicht gezahlte Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro hat die Bundespolizei in der Nacht zu Mittwoch (29. Oktober) am Flughafen Münster/Osnabrück bei einem 27-jährigen Grevener eingezogen.

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya stellte der kontrollierende Beamte fest, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den russischen Staatsangehörigen mit Haftbefehl suchte.

Der Gesuchte hatte die Geldstrafe aus einem Urteil des Amtsgerichts Nordhorn aus dem Jahr 2023 nur unzureichend bezahlt. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Strafe von insgesamt 2000 Euro verurteilt worden.

Da er die noch ausstehenden 1400 Euro direkt bei der Bundespolizei einzahlte, blieb ihm eine 28-tägige Ersatzfreiheitsstrafe erspart.

