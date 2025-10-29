Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Pfandbon-Streit am Flughafen Köln/Bonn endet mit Festnahme durch Bundespolizei

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn - 28. Oktober 2025:

Was mit einem harmlosen Einkauf im Rewe-Markt des Flughafens Köln/Bonn begann, endete am Dienstagabend in einer Festnahme und in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf.

Gegen 20:00 Uhr versuchte ein Mann im Terminal 1, eine Bierdose mit einem Pfandbon zu bezahlen. Als sich herausstellte, dass das Guthaben auf dem Bon nicht ausreichte, reagierte der Kunde zunehmend laut und aggressiv gegenüber der Kassiererin. Die hinzugezogene Bundespolizei versuchte, den Sachverhalt zu klären doch der Mann zeigte sich uneinsichtig, beleidigte die Beamten und verließ den Markt in Richtung der Bordkartenkontrolle.

Dort konnte er von einer Streife gestellt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bestand. Grund war eine noch offene Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen, da eine Geldstrafe in Höhe von 940,50 Euro nicht beglichen worden war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Nach der ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit wurde der Mann schließlich in die JVA Köln-Ossendorf überstellt um seine Haftstrafe anzutreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell