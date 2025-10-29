Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 61-Jährige attackiert Bundespolizisten

Münster (ots)

Eine aggressiv bettelnde Frau ist am Dienstagnachmittag (28. Oktober) von der DB-Sicherheit des Hauptbahnhofs Münster verwiesen worden. Weil sie sich beharrlich weigerte, den Bahnhof zu verlassen, musste die Bundespolizei den Platzverweis schließlich mit Zwang durchsetzen. Sie wurde an den Armen in Richtung Ausgang geführt. Dagegen wehrte sich die der Drogenszene zugehörige 61-Jährige zunächst durch Sperren und mit Schlägen. Danach spuckte die Frau, bei der eine Ansteckungsgefahr bekannt ist, einem Beamten ins Gesicht und traf ihn in die Augen und in den Mund. Um eine mögliche Infektion durch diesen Angriff nachweisen zu können, ordnete das Amtsgericht Münster antragsgemäß eine Blutentnahme bei der Beschuldigten an. Auch dem Bundespolizisten wurde eine Blutprobe abgenommen, die im Falle einer Infektion als Vergleichsprobe herangezogen würde.

Die Bundespolizei hat ein umfangreiches Strafverfahren gegen die polizeibekannte, psychisch auffällige Deutsche eingeleitet.

