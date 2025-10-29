Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Männer nach großem Drogenfund fest

Recklinghausen (ots)

Am 28. Oktober stellten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Recklinghausen einen Deutschen und einen Ukrainer fest. Bei ihnen fanden die Beamten eine große Menge Kokain und Haschisch.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 34-jährigen Deutschen und den 38-jährigen Ukrainer. Im Rahmen der derzeit geltenden Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen im Bereich des Recklinghäuser Hauptbahnhofs durchsuchten die Beamten die beiden Männer.

Dabei entdeckten sie bei dem Ukrainer circa 113 Gramm Haschisch in der Jackentasche und bei dem Deutschen circa 30 Gramm Kokain im Hosenbund. Die Betäubungsmittel wurden umgehend beschlagnahmt.

Nach telefonischer Rücksprache mit der Kriminalwache der Polizei Recklinghausen nahmen die Beamten die Beschuldigten fest.

Anschließend brachten die Bundespolizisten beide Männer in das zentrale Polizeigewahrsam in Recklinghausen. Dort übernahmen Beamte der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Die Recklinghäuser müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

