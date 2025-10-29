Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet 39-Jährigen und zieht Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Fuerteventura/Spanien wurde am gestrigen Dienstagabend (28.10.2025) ein Deutscher durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 39-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im Juni dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Fälschung beweiserheblicher Daten in vier Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung gegen den bereits im Juli 2022 Verurteilten erlassen. Da er unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch der in Norwegen lebende Mann konnte seine Reise fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 2.640 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 88 Tagen abwenden konnte.

