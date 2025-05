POL-LIP: Lügde. Pedelec-Fahrerin gestürzt und schwer verletzt.

Lippe (ots) - In der Lindenstraße wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.05.2025) gegen 1 Uhr zu einem PKW-Brand auf einem Parkplatz gerufen. Ein Ford Kuga stand in Vollbrand. Ein daneben parkender Ford Mondeo wurde ebenfalls durch das übergreifende Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 18.000 Euro. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass ...

