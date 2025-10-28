Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 21 gefälschte Ausweise am Flughafen Köln/Bonn sicher

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln, 27. Oktober 2025 - Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn haben am Samstagabend (25.10.2025) einen 36-jährigen italienischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann führte insgesamt 21 gefälschte italienische Ausweisdokumente mit sich.

Der Reisende war mit einem Flug aus Neapel (Italien) eingereist. Nachdem der Zoll einen Hinweis weitergegeben hatte, überprüften Bundespolizisten den Mann und fanden in seinem Gepäck zahlreiche falsche Identitätskarten und Führerscheine.

Die Ermittler stellten die Dokumente sowie ein Smartphone sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen ein. Da der Verdacht bestand, dass der Mann auch in anderen Staaten mit falschen Identitäten aufgetreten war, wurde über das Bundeskriminalamt Kontakt zu den italienischen Behörden aufgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt und in HautpverhandlungsUntersuchungshaft genommen.

Das Amtsgericht Köln verurteilte die Person bereits am 28. Oktober 2025 in einem beschleunigten Verfahren rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro, ersatzweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe, also einer Gesamtsumme von 2.400 Euro."

