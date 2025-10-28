PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Messer in der Bauchtasche - Bundespolizei stellt Jugendlichen

BPOL NRW: Messer in der Bauchtasche - Bundespolizei stellt Jugendlichen
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Bei der Kontrolle eines 16-Jährigen am 27. Oktober fanden Einsatzkräfte ein Messer in dessen Bauchtasche. Der deutsche Staatsbürger befand sich gegen 12:20 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof, als er von den Einsatzkräften festgestellt wurde. Bei der Kontrolle bejahte der Dortmunder die Frage, ob er gefährliche Gegenstände oder Waffen bei sich trage. Der Jugendliche gab an, ein Messer in seiner Bauchtasche zu haben. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Jugendliche nicht weiter zu dem Sachverhalt. Die Bundespolizisten setzten die Erziehungsberechtigten in Kenntnis und entließen den Schüler nach Abschluss der Maßnahmen. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren