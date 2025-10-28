Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Messer in der Bauchtasche - Bundespolizei stellt Jugendlichen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Bei der Kontrolle eines 16-Jährigen am 27. Oktober fanden Einsatzkräfte ein Messer in dessen Bauchtasche. Der deutsche Staatsbürger befand sich gegen 12:20 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof, als er von den Einsatzkräften festgestellt wurde. Bei der Kontrolle bejahte der Dortmunder die Frage, ob er gefährliche Gegenstände oder Waffen bei sich trage. Der Jugendliche gab an, ein Messer in seiner Bauchtasche zu haben. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Jugendliche nicht weiter zu dem Sachverhalt. Die Bundespolizisten setzten die Erziehungsberechtigten in Kenntnis und entließen den Schüler nach Abschluss der Maßnahmen. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell