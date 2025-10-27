Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen

Oerlinghausen / Bielefeld (ots)

Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 2040 Euro nicht bezahlt hat, muss ein 36-jähriger Oerlinghausener für 102 Tage in Haft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den iranischen Staatsangehörigen am Samstagabend (25. Oktober 2025) im Hauptbahnhof Bielefeld und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den 36-Jährigen mit Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Castrop-Rauxel hatte ihn im März 2025 wegen Nachstellung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung und Bedrohung zu einer Gesamtgeldstrafe von 205 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Die Bezahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde.

Da der Gesuchte die Geldstrafe auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 102-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

