Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Zug nach Paderborn - Mann beleidigt Familie rassistisch und bedroht Sicherheitspersonal

Altenbeken / Paderborn (ots)

In einem Zug von Altenbeken nach Paderborn ist am Freitagabend (24. Oktober 2025) eine Familie mit Kleinkind von einem Mitreisenden rassistisch beleidigt worden.

Auch nachdem das anwesende Sicherheitspersonal den Mann bat, sich ruhig zu verhalten, beleidigte er die Familie weiter. Im weiteren Verlauf forderte er das Sicherheitspersonal auf, zu verschwinden und drohte damit, dass er eine Schusswaffe mitführt.

Daraufhin fesselten die Sicherheitskräfte den Mann und alarmierten die Bundespolizei. Bei einer Durchsuchung durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden bei dem Alkoholisierten keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Die Bundespolizei leitete gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch ein und erteilte ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Paderborn.

