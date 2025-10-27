Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 46-Jähriger droht mit Bombe im Zug - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Münster (ots)

Am Samstagabend (25. Oktober) hat ein 46-jähriger Mann im Hauptbahnhof Münster in einem abfahrbereiten Regionalzug nach Emden mit einer Bombe gedroht.

Der Mann betrat mit einem Bekannten den Zug auf Gleis 2 und äußerte gegenüber mehreren Reisenden, dass sich im Zug eine Bombe befindet und schwenkte hierzu demonstrativ seinen mitgeführten Koffer hin und her.

Die Zugbegleiterin alarmierte daraufhin die Bundespolizei und begann den Zug zu evakuieren. Eintreffende Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Hatten sie den 46-Jährigen und seinem Begleiter doch nur wenige Minuten vor der Drohung bereits im Bahnhof kontrolliert und durchsucht. Hierbei und auch bei einer erneuten Durchsuchung im Zug wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Gegen den türkischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Im Nachgang meldete sich eine Reisende aus dem Zug bei der Bundespolizei. Sie gab an, von dem Mann im Zug zudem sexuell belästigt worden zu sein und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell