BPOL NRW: Entwendete Geldbörse endet in Sturz auf Rolltreppe - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Am 26. Oktober hielten sich zwei Männer im Essener Hauptbahnhof auf. Bei der Verabschiedung entwendete einer dem anderen das Portemonnaie. Der Versuch, dieses wiederzuerlangen, endete in einem Sturz auf der Rolltreppe. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, sicherten das Diebesgut und werteten das Videomaterial aus. Gegen 07:15 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei über die Videoüberwachungsanlage einen Sachverhalt fest. Sie sahen, wie zwei Männer auf der Rolltreppe am Bahnsteig zu Gleis 11/12 stürzten. Die Einsatzkräfte begaben sich sofort zu dem Ort und stellten dort einen serbischen (49 Jahre) und einen deutschen (53 Jahre) Staatsangehörigen fest. Da eine ärztliche Versorgung vor Ort nicht nötig war, begaben sich alle Beteiligten zur Wache. Dort werteten die Uniformierten die Videoaufzeichnung aus und der Verdacht des 53-Jährigen bestätigte sich. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der 49-Jährige bei der Verabschiedung die Geldbörse aus der Jackentasche des 53-Jährigen entwendet. Der Essener bemerkt den Diebstahl und versucht, sein Eigentum zurückzuerlangen. Dabei stürzen die beiden Männer auf der Rolltreppe und verletzen sich. Der wohnungslose Serbe begibt sich anschließend zu einem Mülleimer und wirft die Geldbörse hinein. Nach erfolgter Belehrung äußert sich der Beschuldigte nicht zu dem Tatvorwurf. Eine weitere Streife sicherte das Diebesgut aus der Mülltonne. Ein Sachvortrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anregung eines beschleunigten Verfahrens endete negativ. Der Tatverdächtige verließ anschließend die Dienststelle. Sanitäter brachten den deutschen Staatsbürger in ein Krankenhaus. Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

