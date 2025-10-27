Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Mann, vier Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet Gesuchten

Recklinghausen (ots)

Am 26. Oktober kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Recklinghausen einen deutschen Staatsangehörigen, gegen den vier offene Fahndungen liefen.

Gegen 18:40 Uhr überprüften die Beamten den 28-Jährigen. Eine Abfrage seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund ihn mit vier unterschiedlichen Haftbefehlen suchte. Dabei handelte es sich um drei Verurteilungen wegen Erschleichens von Leistungen und eine wegen versuchten Betrugs.

Insgesamt musste er Geldstrafen in Höhe von 2.825 Euro bezahlen oder eine Haftstrafe von insgesamt 154 Tagen verbüßen.

Da der Dortmunder keine der erforderlichen Summen begleichen konnte, wurde er im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt überstellt.

