Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Steinewerfer an B423 - Vier Geschädigte melden sich

Bild-Infos

Download

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Zwischen 22 und 23 Uhr am späten Dienstagabend kam es an der Bundesstraße 423 in Höhe des Lidl-Marktes zu mehreren Steinwürfen. Nach bisherigem Kenntnisstand warfen bislang unbekannte Täter Steine auf vorbeifahrende Autos.

Insgesamt meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, der sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag beläuft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/36914799 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell