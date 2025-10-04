PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht - roter Toyota gesucht

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht - roter Toyota gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Theisbergstegen (ots)

Am Dienstag, den 01.10.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der
Schulstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich zwei Pkw`s auf der
engen Fahrbahn. Dabei kam es zur Berührung der jeweils linken
Außenspiegel. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt
fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Toyota,
vermutlich des Modells Aygo, handeln.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum
flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der
Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 0631-36914499 oder
per E-Mail an  pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren