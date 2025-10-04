Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht - roter Toyota gesucht

Theisbergstegen (ots)

Am Dienstag, den 01.10.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich zwei Pkw`s auf der engen Fahrbahn. Dabei kam es zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Toyota, vermutlich des Modells Aygo, handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 0631-36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

