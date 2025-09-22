PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKUS: Das war knapp ...

Mayweilerhof (Kreis Kusel) (ots)

Waghalsiger Überholvorgang führt beinahe zu schwerem Verkehrsunfall. Am Montag, 22. September 2025 gegen 06.40 Uhr steuerte ein schwarzer Pkw Seat Leon auf der K 22 bergab aus Richtung Oberalben OT Mayweilerhof in Richtung Blaubach. Ein entgegenkommender Pkw überholte trotz mangelnder Sicht einen Lkw und zwang den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs in den Straßengraben. Der Reakti-onsschnelligkeit des Mannes ist es zu verdanken, dass ein folgenschwerer Frontalzu-sammenstoß vermieden werden konnte. Beim Ausweichmanöver entstand Schaden am Pkw, außerdem wurde ein Begrenzungspfahl umgemäht. Der rücksichtslose Überholer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schla-massel zu kümmern. Die Polizei sendet einen Appell an den Unfallverursacher zu seiner Verantwortung zu stehen und bittet außerdem weitere Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

