Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Abendliche Schwerpunktkontrolle

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Gezielte Verkehrskontrollen hinsichtlich Beeinflussung durch Alkohol und Drogen führt die Polizei durch. Am frühen Dienstag Abend nahmen Kräfte der Polizeiinspektion Kusel und der Poli-zeiwache Schönenberg-Kübelberg beeinflusste Fahrzeugführende aufs Korn. Die Kontrollen zur Stärkung der Verkehrssicherheit dauerten im Südkreis bis nach Mitter-nacht an. Mit der Zielrichtung, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern oder wenigs-tens deren Folgen zu minimieren, wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurde einige wenige Mängel an kontrollierten Fahrzeugen festgestellt. Letztlich mussten 3 Verkehrsteilnehmende ihr Vehikel stehen lassen, weil sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Alle hatten sie zu tief ins Glas geschaut. Ein 36jähriger Pkw-Fahrer stand zusätzlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In seinem Fahrzeug konnten weitere Drogen aufgefunden werden. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann gar keinen Führerschein hat und auf der Fahndungsliste stand. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

