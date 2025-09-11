PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Unfallstelle gesucht

Henschtal und Umgebung (Kreis Kusel) (ots)

Den Ursprung eines Schadens an einem weißen Pkw Audi Q 5 sucht die Polizei. Am Donnerstag, 11.09.2025 gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei auf einen weißen Pkw Audi Q 5 aufmerksam gemacht, da dieser in Schlangenlinien geführt werde. Während der Fahrt auf der B 423 von Glan-Münchweiler nach Steinbach sei das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr geraten und habe andererseits den Bordstein tou-chiert. Der Reaktion entgegenkommender Fahrerinnen und Fahrer sei es zu verdan-ken, dass es nicht zu einem schwerwiegenden Unfall kam. Gleichwohl war der Au-ßenspiegel des weißen Audi beschädigt. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass es ge-gen 12.00 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Der hierzu passende Unfall-ort ist derzeit unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen oder potentiell Geschädigte sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

  • 08.09.2025 – 13:59

    POL-PIKUS: Sinnlose Zerstörungswut

    Kusel (Kreis Kusel) (ots) - Am Sonntag, 07.09.2025 gegen halb 4 am frühen Morgen erreichte die Polizei die Meldung, dass mehrere junge Leute einen Baumstamm durch die Glanstraße schlep-pen und dabei mitten auf der Fahrbahn laufen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten fest, dass auf der Bundesstraße 420 von Ortsausgang Kusel bis Ortseingang Alteng-lan sämtliche Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:58

    POL-PIKUS: Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel)

    Dreiste Unfallflucht (ots) - Ein schwarzer Pkw Audi A 3 beschädigt im Vorbeifahren einen schwarzen Pkw Ford Kuga. Am Freitag, 05.09.2025, 11.05 Uhr fuhr ein schwarzer A 3 auf der Herzogstraße in Richtung Ortsmitte. Vor Anwesen Haus Nr. 10 stand ein schwarzer Ford Kuga am Fahrbahnrand geparkt. Im Vorfahren erwischte der Audi-Pilot das stehende Fahrzeug an der linken ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:11

    POL-PIKUS: Gefährdung des Gegenverkehrs

    Dunzweiler (Kreis Kusel) (ots) - Ein silberner Pkw Opel drängt ein gelbes Fahrzeug Richtung Straßengraben. So geschehen am Sonntag, 31.08.2025 gegen 19.00 Uhr auf der L 354 zwischen Kompostieranlage Bambergerhof und Agip-Tankstelle Waldmohr. Der silberne Pkw fuhr nach einem Beinahezusammenstoß im Bereich der Kompos-tieranlage seines Wegs und hielt schließlich an der Tankstelle in der Saarpfalzstraße. Die ...

    mehr
