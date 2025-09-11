Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unfallstelle gesucht

Henschtal und Umgebung (Kreis Kusel) (ots)

Den Ursprung eines Schadens an einem weißen Pkw Audi Q 5 sucht die Polizei. Am Donnerstag, 11.09.2025 gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei auf einen weißen Pkw Audi Q 5 aufmerksam gemacht, da dieser in Schlangenlinien geführt werde. Während der Fahrt auf der B 423 von Glan-Münchweiler nach Steinbach sei das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr geraten und habe andererseits den Bordstein tou-chiert. Der Reaktion entgegenkommender Fahrerinnen und Fahrer sei es zu verdan-ken, dass es nicht zu einem schwerwiegenden Unfall kam. Gleichwohl war der Au-ßenspiegel des weißen Audi beschädigt. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass es ge-gen 12.00 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Der hierzu passende Unfall-ort ist derzeit unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen oder potentiell Geschädigte sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell