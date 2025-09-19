Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unfallflucht unter Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) (ots)

Ein parkendes Gespann übersieht der Fahrer eines blauen Kombi. So geschehen am Donnerstag, 18.09.2025 gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße. Ein schwarzer Pkw VW Golf stand mit angekoppeltem Anhänger ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher bewegte sein Gefährt in Fahrtrichtung Brü-cken und rasierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Augen-zeugen beschreiben das verursachende Fahrzeug als einen blauen Kombi mit KUS-Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Zeugen und den Unfallverursacher sich bei der Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell