Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsrowdy

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse fällt unangenehm im Straßenverkehr auf. Am Mittwoch, 08.10.2025 gegen 20.00 Uhr wird das Fahrverhalten eines grauen Pkw Audi A 6 mit KL-Kennzeichen beanstandet. Demnach wurde das Fahrzeug auf der B 423 von Schönenberg-Kübelberg in Richtung Waldmohr bewegt und fuhr mehrfach abrupt vorausfahrenden Fahrzeugen dicht auf, so dass ein bewusstes Rammen be-fürchtet werden musste. Nach ersten Hinweisen saßen mehrere Personen in dem Au-di. In einem Fall setzte sich der Fahrer auf der Gegenfahrspur neben ein anderes Fahrzeug, ohne den Überholvorgang zu vollenden. Dieses gefährliche Fahrmanöver wurde sogar in provokanter Manier vom Beifahrersitz gefilmt. In der Folge sei das Fahrzeug teilweise in Schlangenlinien und mit eingeschalteter Warnblinkanlage un-terwegs gewesen. Zuvor leisteten sich die Insassen eine Unverschämtheit der beson-deren Art; der Pkw fuhr mehrfach hupend an der Polizeiwache in der Herzogstraße vorbei und die Insassen schrien unverständliches Zeug. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um weitere Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Poli-zeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

