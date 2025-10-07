Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: renitente junge Männer am Bahnhofsumfeld

Kusel (ots)

Zwei junge, in Kusel untergebrachte Flüchtlinge konsumierten am gestrigen Spätnachmittag so viel Alkohol, dass sie mit ihrem Verhalten auffällig wurden. Versuche der Polizei die Spannung zu lösen und die Beiden verbal zur Heimkehr zu bewegen, schlugen fehl. Erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen machten sich die Männer auf den Weg. Kurze Zeit darauf meldeten Passanten, dass sich zwei Männer aggressiv angingen. Die Lage wurde letztendlich durch die Polizei unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt und Einsatz des sog. Tasers gegen einen der beiden Personen beendet. Mit Spuckschutzhaube versehen ging es anschließend bis zur "Ausnüchterung" in den Gewahrsam. |pikus

