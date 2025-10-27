Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wertsachen aus der Sicherheitskontrolle gestohlen - Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn reagiert schnell

Eine junge Frau möchte am Sonntagmittag nach der Handgepäckkontrolle ihre Wertsachen wieder an sich nehmen und muss feststellen, dass diese nicht mehr da sind. Ein 45-jähriger Brite hatte diese in einem günstigen Moment unerkannt an sich genommen und wollte zu seinem Flieger.

Am Mittag, des 26.10.2025 gab es für eine 28-jährige deutsche Reisende in der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln Bonn einen Schreckmoment. Sie hatte ihre Wertsachen für die Handgepäckkontrolle abgegeben und wollte diese am Ende der Kontrolle wieder in Empfang nehmen. In der Handgepäckswanne war aber nichts zu finden. Ein Tablet, ihr Handy und die Kreditkarte waren verschwunden.

Die bestohlene Frau konnten den hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei eine genaue Beschreibung der Personen geben, die mit ihr gemeinsam an der Kontrollspur standen.

Eine daraufhin sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung der Bundespolizei war dann erfolgreich. Am Ausreisegate nach London wurde ein 45-jähriger Brite angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Dieser gab zunächst an, die Gegenstände nicht entwendet zu haben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte dieser dann jedoch den Diebstahl ein, holte die Wertsachen aus seiner Reisetasche und übergab diese den Beamten. Das aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt und der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben.

Die erleichterte junge Frau konnte die Flugreise mit ihren Wertgegenständen antreten, den Briten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

