Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten auf der Bundesautobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am späten Montagabend, 27. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 36-jährigen Italiener bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 an der Anschlussstelle Emmerich. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve wegen zweifachen Betruges gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Haftstrafe von sechs Monaten verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Noch in der Nacht lieferte die Bundespolizei den Gesuchten zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt nach Moers-Kapellen ein.

