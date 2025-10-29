Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Parfümdieb am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am gestrigen Morgen (29. Oktober) soll ein 40-jähriger Deutscher in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof Ware im Wert von ungefähr 257 Euro entwendet haben.

Gegen 09:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Filiale den Mann, wie er zwei Flaschen Parfüm sowie eine Gesichtscreme an sich nahm, sie in seine Jacken- und Hosentaschen steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt den Dieb auf und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten eröffneten dem 40-Jährigen den Tatvorwurf, belehrten ihn über seine Rechte und Pflichten im Strafverfahren und stellten seine Identität fest.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Wohnungslose aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht wurde.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten vorläufig fest und führten ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zu.

Er muss sich nun wegen des Diebstahls vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell