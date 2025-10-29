Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannter begeht 17 Diebstähle

Bonn (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am 25. November 2023 in der Zeit von 15:45 Uhr bis 21:15 Uhr insgesamt 17 Diebstähle an Snackautomaten der Firma Selecta begangen hat.

Die Taten ereigneten sich an den Bahnhöfen Köln Messe/Deutz, Bonn Bad-Godesberg, Bonn Hauptbahnhof sowie Siegburg/Bonn Hauptbahnhof. Der unbekannte Tatverdächtige erhielt hierzu mutmaßlich von einem bereits identifizierten weiteren Beschuldigten den Schlüssel zu den Automaten sowie weitere Anweisungen zur Öffnung ebendieser.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bonn die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Lichtbilder aus den Kameraaufzeichnungen können auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter nachfolgendem Link abgerufen werden:

https://t1p.de/r6ine

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe:

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

