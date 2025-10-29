PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Dienstagmorgen (28. Oktober) gegen 07:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Porzer Straße / Feldmühlestraße / Hauptstraße / Landesstraße 82 in Niederkassel-Ranzel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Ford auf der Feldmühlestraße in Richtung Porzer Straße / Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Ampel musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 35-jähriger Mann, der mit seinem Mazda hinter ihr fuhr, bemerkte das Anhalten der 56-Jährigen offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf.

Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie benötigte keinen Rettungswagen und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den Mazda-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Li)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:19

    POL-SU: Haftbefehle bei Verkehrskontrolle vollstreckt - 38-Jähriger festgenommen

    Sankt Augustin (ots) - Am Montagmorgen (27. Oktober) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin gegen 10:15 Uhr einen VW-Fahrer auf der Straße "Am Bauhof". Dabei nahmen die Polizisten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Der 38-jährige Fahrer räumte ein, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:14

    POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Fahrer leicht verletzt

    Ruppichteroth (ots) - Am Montagnachmittag (27. Oktober) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Renault die B 478 aus Richtung Ruppichteroth-Bröleck kommend in Richtung Ruppichteroth-Schönenberg. Zur ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:05

    POL-SU: Mann um mehrere tausend Euro betrogen - Polizei warnt vor angeblichen Anlagegewinnen

    Sankt Augustin (ots) - Bereits Anfang Oktober wurde ein 55-jähriger Mann aus Sankt Augustin Opfer eines Betrugs über eine Messaging-App. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Mann kontaktiert und ihm unter dem Vorwand, mit bestimmten Investitionen hohe Gewinne erzielen zu können, eine Geldanlage angeboten. Im Verlauf des Chats ließ sich der 55-Jährige dazu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren