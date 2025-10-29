Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Dienstagmorgen (28. Oktober) gegen 07:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Porzer Straße / Feldmühlestraße / Hauptstraße / Landesstraße 82 in Niederkassel-Ranzel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Ford auf der Feldmühlestraße in Richtung Porzer Straße / Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Ampel musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 35-jähriger Mann, der mit seinem Mazda hinter ihr fuhr, bemerkte das Anhalten der 56-Jährigen offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf.

Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie benötigte keinen Rettungswagen und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den Mazda-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Li)

