Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Fahrer leicht verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Montagnachmittag (27. Oktober) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Renault die B 478 aus Richtung Ruppichteroth-Bröleck kommend in Richtung Ruppichteroth-Schönenberg. Zur gleichen Zeit war ein 35-jähriger Opel-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 35-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault des 49-Jährigen sowie mit einem dahinterfahrenden Peugeot eines 22-jährigen Mannes. Der Opel- und der Renault-Fahrer wurden beide bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst beide in umliegende Krankenhäuser. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge des 49- und des 35-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr Ruppichteroth war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Der Bereich der Unfallstelle musste für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 35-jährigen Opel-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

