Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Pedelecs in einer Nacht entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf / Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (25. Oktober) wurden in Troisdorf und Siegburg insgesamt vier hochwertige Pedelecs gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zwischen Freitagabend (24. Oktober), 20:00 Uhr, und Samstagmorgen (25. Oktober), 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage, die direkt an ein Einfamilienhaus an der Theodor-Körner-Straße in Troisdorf-Bergheim grenzt. Aus der Garage entwendeten sie ein blaues und ein weißes Pedelec des Herstellers Riese & Müller sowie eine Kiste mit Fahrradzubehör. Da keine Aufbruchspuren festgestellt wurden, ist derzeit unklar, wie die Täter in die Garage gelangten.

In der gleichen Nacht kam es zu einem weiteren Pedelec-Diebstahl in der Straße "Am Grafenkreuz" in Siegburg-Stallberg. Dort brachen Unbekannte zunächst das Vorhängeschloss eines Schuppens auf und öffneten im Inneren gewaltsam zwei weitere Fahrradschlösser. Sie entwendeten ein grünes Pedelec der Marke Veloe und ein blaues Pedelec der Marke Hai.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben, sich zu melden: Polizei Troisdorf: 02241 541-3221 Polizei Siegburg: 02241 541-3121 (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell