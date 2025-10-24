Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Transporter aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Troisdorf (ots)

Mindestens fünf Transporter sind in der Nacht von Mittwoch (22. Oktober) auf Donnerstag (23. Oktober) im Bereich Troisdorf-Spich aufgebrochen worden. An den Fahrzeugen wurden die seitlichen Schiebetüren gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Werkzeuge im Wert mehreren tausend Euro.

Die vier Ford und ein Mercedes Transporter waren in der Rodderstraße, im Farmweg, in der Kochenholzstraße, in der Silbergasse und in der Straße Am Senkelsgraben abgestellt.

Bei der Tat in der Rodderstraße hat ein Zeuge gegen 02.40 Uhr zwei dunkle Pkw und mindestens drei dunkel gekleidete Personen in unmittelbarere Nähe zu einem aufgebrochenen Ford Transit gesehen. Als die Personen den Zeugen bemerkten, stiegen sie in die Fahrzeuge und fuhren davon.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Präventionshinsweise:

Lassen Sie, wenn möglich, kein hochwertiges Werkzeug oder Geräte in abgestellten Fahrzeugen zurück. Parken Sie Transporter auf gesicherten Plätzen oder zumindest an gut beleuchteten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise Ausspähungen durchführen. Schließen Sie Türen und Fenster immer ab und nutzen Sie zusätzliche Sicherheitstechnik wie Alarmanlagen oder GPS-Ortungssysteme. Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Werkzeuge, um diese im Falle eines Diebstahls besser identifizieren zu können. Kennzeichnen Sie ihr Werkzeug durch Gravur oder Ätzung. Selbst eine farbliche Markierung erschwert den Weiterverkauf der Beute. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell