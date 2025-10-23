PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall in Lohmar verletzt

Lohmar (ots)

Am Mittwochabend (22. Oktober) wurde ein 11 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 288 (L 288) / Bundesstraße 484 (B 484) / Bundesstraße 507 (B 507) / Auffahrt zur Autobahn 3 (A 3) in Lohmar leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 11-Jährige mit seinem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der L 288 aus Richtung Rösrath kommend in Fahrtrichtung Lohmar. Zeitgleich war ein 73-jähriger Bonner mit seinem Ford auf der L 288 unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts auf die Auffahrt zur A 3 in Richtung Frankfurt am Main abzubiegen. Dabei kam es vermutlich aus Unachtsamkeit des Autofahrers zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Jungen.

Der 11-Jährige wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Seine Eltern begaben sich zur Unfallstelle.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei leitete gegen den 73-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

