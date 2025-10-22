Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Troisdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. Oktober) kam es im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Glockenstraße in Troisdorf-Bergheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Frau gegen 15:15 Uhr mit ihrem Mini die Rheinstraße in Richtung Niederkassel-Mondorf und beabsichtigte, nach rechts in den land- und forstwirtschaftlichen Weg gegenüber der Glockenstraße abzubiegen. Zeitgleich war ein 38-jähriger Mann mit seinem Renault auf der Rheinstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er bog ebenfalls nach links in den land- und forstwirtschaftlichen Weg ab und wollte dort sein Fahrzeug wenden. Beim Rangieren kollidierte er mit dem Mini der 45-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass dem 38-Jährigen bereits seit 2012 die Fahrerlaubnis aufgrund eines Verkehrsdeliktes entzogen worden war. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell