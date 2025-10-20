PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kanaldeckel in Schaufensterscheibe geworfen - Einbruch in Parfümerie

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag (20. Oktober) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem Einbruch in eine Parfümerie an der Kaiserstraße. Gegen 01:00 Uhr wurde ein Anwohner durch die auslösende Alarmanlage geweckt und verständigte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen wurden zum Tatort entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. In der Auslage des Geschäfts lag ein Kanaldeckel, mit dem die Scheibe mutmaßlich eingeworfen wurde.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Tatverdächtigen unerkannt flüchten. In Tatortnähe fanden die Beamten ein Parfumfläschchen, das die Täter vermutlich auf ihrer Flucht verloren hatten.

Wie viele Parfumflakons insgesamt entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:34

    POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis - Falsche Personalien angegeben

    Lohmar (ots) - Am Freitag (17. Oktober) kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Sieg einen 56-jährigen Mann aus Neunkirchen-Seelscheid auf der Jabachtalstraße in Lohmar. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zunächst versuchte, die Beamten mit falschen Personalien zu täuschen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:30

    POL-SU: Einbruch in Wohnung - Tatverdächtiger festgenommen

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Samstag (18. Oktober) kam es in Troisdorf zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Uckendorfer Straße. Die Polizei nahm einen 32-jährigen Tatverdächtigen aus Mönchengladbach fest. Ein mutmaßlicher Mittäter konnte unerkannt flüchten. Gegen 00:15 Uhr wurde ein Anwohner durch laute Geräusche im Hausflur geweckt. Als er nachsah, bemerkte er eine dunkel gekleidete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren