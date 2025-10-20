Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kanaldeckel in Schaufensterscheibe geworfen - Einbruch in Parfümerie

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag (20. Oktober) kam es in der Siegburger Innenstadt zu einem Einbruch in eine Parfümerie an der Kaiserstraße. Gegen 01:00 Uhr wurde ein Anwohner durch die auslösende Alarmanlage geweckt und verständigte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen wurden zum Tatort entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine zerstörte Schaufensterscheibe fest. In der Auslage des Geschäfts lag ein Kanaldeckel, mit dem die Scheibe mutmaßlich eingeworfen wurde.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Tatverdächtigen unerkannt flüchten. In Tatortnähe fanden die Beamten ein Parfumfläschchen, das die Täter vermutlich auf ihrer Flucht verloren hatten.

Wie viele Parfumflakons insgesamt entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell