Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß, L 631, PM Nr. 2

Heddesheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6107223), ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 631 auf Höhe der Einfahrt zum Golfclub Heddesheim, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer die L 631 von Heddesheim in Fahrtrichtung Viernheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 33-jährigen VW-Fahrerin. Die 33-Jährige erlitt hierbei letztlich lediglich leichte Verletzungen. Der 35-Jährige sowie sein 33-jähriger Beifahrer wurden jeweils schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten die drei Unfallbeteiligten in ein nahes gelegenes Krankenhaus. Beide Pkw waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam es vor Ort zu einer Fahrbahnverunreinigung, welche eine Spezialfirma beseitigte.

Während der Unfallaufnahme und den Fahrbahnreinigungsarbeiten war das entsprechende Teilstück der L 631 in beide Fahrtrichtungen für eine Dauer von fast fünf Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 43.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell