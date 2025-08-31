Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/RNK - L 631 - Frontalkollision zwischen zwei Pkw - PM Nr. 1

Heddesheim/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall auf der L 631, zwischen Heddesheim und Viernheim, im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Pkw frontal auf der Landstraße. Dabei wurden drei Personen verletzt. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

