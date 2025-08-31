PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/RNK - L 631 - Frontalkollision zwischen zwei Pkw - PM Nr. 1

Heddesheim/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall auf der L 631, zwischen Heddesheim und Viernheim, im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Pkw frontal auf der Landstraße. Dabei wurden drei Personen verletzt. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 10:28

    POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - PM2

    Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6107009) kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:25 Uhr, zu einem Brandgeschehen in Sandhausen in der Schillerstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Eine 81-jährige Bewohnerin des Hauses ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 09:07

    POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

    Heidelberg (ots) - In den Stadtteilen HD-Handschuhsheim und HD-Neuenheim waren seit Dienstag, 26.08.2025, vermehrt Diebstahlsdelikte aus Fahrzeugen zu verzeichnen. Die Tatörtlichkeiten waren in der Bergstraße, Helmholtzstraße, Posseltstraße und Mühltalstraße. In diesem Zusammenhang konnten am Samstagmorgen verdächtige Personen durch die Polizei kontrolliert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:08

    POL-MA: Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich - Beifahrer leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Freitagnacht gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Dalbergstraße Ecke Luisenring ein Verkehrsunfall mit insgesamt zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr den Luisenring in Richtung Ludwigshafen, während ein 20-jähriger Mercedesfahrer von der Dalbergstraße kommend die Kreuzung in Richtung Friedrichsring passierte. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren