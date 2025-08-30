Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - PM2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6107009) kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:25 Uhr, zu einem Brandgeschehen in Sandhausen in der Schillerstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Eine 81-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt schwere Brandverletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb diese. Die weiteren Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Zum Berichtszeitpunkt sind Nachlöscharbeiten der Feuerwehr noch im Gange. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell