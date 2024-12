POL-EN: Gevelsberg: Ladendieb entwendet alkoholische Getränkedosen- Zusätzlich liegt ein Haftbefehl vor.

Schwelm (ots) - Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten am 18.12.2024, in der Zeit Zwischen 19:15 Uhr und 19:55 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Göckinghofstraße. In den Räumen suchten die Täter nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der ...

